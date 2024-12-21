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Сливко выиграла гонку преследования на 3-м этапе Кубка Содружества, Смольская стала 2-й

Сливко выиграла гонку преследования на 3-м этапе Кубка Содружества, Смольская стала 2-й
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Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Чайковском. Она преодолела дистанцию за 32.39,6, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Гонка преследования 10 км
21 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Идёт
1
Виктория Сливко
Россия
32:39.6
2
Динара Смольская
Беларусь
+23.4
3
Наталия Шевченко
Россия
+31.1

Второй стала олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская спортсменка Динара Смольская, которая проиграла лидеру 23,4 секунды и допустила три осечки на стрельбище. Тройку сильнейших замкнула Наталия Шевченко (+31,1 и два промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования 10 км. Женщины:

  1. Виктория Сливко (Россия) — 32.39,6 (2 промаха).
  2. Динара Спольская (Беларусь) — отставание +23,4 (3).
  3. Наталия Шевченко (Россия) +31,1 (2).
  4. Анна Сола (Беларусь) +45,2 (8).
  5. Елизавета Каплина (Россия) +52,0 (1).
  6. Тамара Дербушева (Россия) +53,2 (2).
  7. Полина Шевнина (Россия) +1.00,6 (4).
  8. Виктория Метеля (Россия) +1.09,6 (2).
  9. Анастасия Шевченко (Россия) +1.12,9 (2).
Календарь Кубка Содружества - 2024/2025 по биатлону
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