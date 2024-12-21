Сливко выиграла гонку преследования на 3-м этапе Кубка Содружества, Смольская стала 2-й

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Чайковском. Она преодолела дистанцию за 32.39,6, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй стала олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская спортсменка Динара Смольская, которая проиграла лидеру 23,4 секунды и допустила три осечки на стрельбище. Тройку сильнейших замкнула Наталия Шевченко (+31,1 и два промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования 10 км. Женщины:

Виктория Сливко (Россия) — 32.39,6 (2 промаха). Динара Спольская (Беларусь) — отставание +23,4 (3). Наталия Шевченко (Россия) +31,1 (2). Анна Сола (Беларусь) +45,2 (8). Елизавета Каплина (Россия) +52,0 (1). Тамара Дербушева (Россия) +53,2 (2). Полина Шевнина (Россия) +1.00,6 (4). Виктория Метеля (Россия) +1.09,6 (2). Анастасия Шевченко (Россия) +1.12,9 (2).