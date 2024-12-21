Сливко — о пасьюте на этапе Кубка Содружества: мы с Серохвостовым не слезаем с пьедестала

Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о победе в гонке преследования на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Чайковском.

«Что случилось на последней стрельбе? На самом деле, стреляла как в тумане, что-то произошло. Я уже Андрею Викторовичу сказала: «Ладно первый выстрел, но потом второй я была уже в шоке и немножко испугалась». У меня уже были такие ошибки в Хантах, когда я три (мимо) стреляла. Думала: всё же прекрасно так шло – и так плохо закончить гонку. В итоге собралась, три выстрела доработала и понимала, что потом могу бороться. Постаралась быстренько пройти штрафные круги, вышла первой – и уже была уверена, что я дотерплю и смогу забрать сегодня победу.

Андрей Викторович после этого меня не ругал, сказал, что я молодец. Он очень рад. Победа есть победа, а как я её заработала – уже неважно. Когда он рядом, я очень классно себя чувствую, я уверена в себе. Это здорово, когда тренер, который вкладывает в тебя душу, находится рядом, поддерживает, контролирует и подсказывает. Это очень здорово, без него очень плохо.

У нас с Серохвостовым общее – мы не слезаем с пьедестала (смеётся). Ну и ещё, в начале сезона мы бежали в одной команде на МЛКБ. У нас была классная сильная команда, вчетвером мы отлично выступили на первой гонке – наверное, нам всем придало это уверенности. Желаю Насте найти стрельбу, Кариму – выздороветь и поправить физическую форму. Наша команда запала в душу, хочу, чтобы мы все классно выступали. На Новый год я буду на сборе в Сочи», — сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

Второй в гонке стала олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская спортсменка Динара Смольская. Тройку сильнейших замкнула Наталия Шевченко.