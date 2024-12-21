Йоханнес Бё с промахом выиграл пасьют на 3-м этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Йоханнес преодолел дистанцию в 12,5 км за 31.25,4 и допустил один промах на последней стойке. Вторым стал отстрелявшийся чисто француз Эрик Перро. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен.

Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Ле Гран-Борнан. Пасьют, 12,5 км, четыре огневых рубежа. Мужчины:

Йоханнес Бё (Норвегия) - 31.25,4 (1 промах). Эрик Перро (Франция) — отставание 27,6 (0). Эмильен Жаклен (Франция) +47,5 (2).

Отметим, что победивший в спринте норвежец Мартин Улдаль в пасьюте допустил шесть промахов и финишировал лишь 21-м.