Йоханнес Бё с промахом выиграл пасьют на 3-м этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан
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Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Йоханнес преодолел дистанцию в 12,5 км за 31.25,4 и допустил один промах на последней стойке. Вторым стал отстрелявшийся чисто француз Эрик Перро. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
21 декабря 2024, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
31:25.4
2
Эрик Перро
Франция
+27.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+47.5
Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Ле Гран-Борнан. Пасьют, 12,5 км, четыре огневых рубежа. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) - 31.25,4 (1 промах).
- Эрик Перро (Франция) — отставание 27,6 (0).
- Эмильен Жаклен (Франция) +47,5 (2).
Отметим, что победивший в спринте норвежец Мартин Улдаль в пасьюте допустил шесть промахов и финишировал лишь 21-м.
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