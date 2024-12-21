Франциска Пройс выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Ле-Гран Борнан
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле-Гран Борнан (Франция), допустившая один промах на четырёх огневых рубежах. Серебряную медаль завоевала француженка Жулия Симон, отставшая от лидера на 27,3 секунды. Тройку призёров замкнула Ванесса Фойгт с отставанием 44,3 секунд.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
21 декабря 2024, суббота. 16:45 МСК
Идёт
1
Франциска Пройс
Германия
29:09.9
2
Жулия Симон
Франция
+27.3
3
Ванесса Фойгт
Германия
+44.3
Биатлон. Кубок мира, третий этап, Ле Гран-Борнан. Гонка преследования 10 км. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 29.09,9 (один промах).
- Жулия Симон (Франция) — отставание 27,3 (2).
- Ванесса Фойгт (Германия) +44,3 (0).
- Жанна Ришар (Франция) +50,4 (1).
- Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +54,1 (1).
- Эльвира Эберг (Швеция) +57,0 (2).
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