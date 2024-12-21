Франциска Пройс выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Ле-Гран Борнан

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле-Гран Борнан (Франция), допустившая один промах на четырёх огневых рубежах. Серебряную медаль завоевала француженка Жулия Симон, отставшая от лидера на 27,3 секунды. Тройку призёров замкнула Ванесса Фойгт с отставанием 44,3 секунд.

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Ле Гран-Борнан. Гонка преследования 10 км. Женщины: