Анастасия Кузьмина заняла 10-е место в масс-старте на этапе Кубка IBU

Трёхкратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира 40-летняя словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заняла 10-е место в масс-старте на третьем этапе Кубка IBU, который проходит в Обертиллиахе (Австрия). Спортсменка допустила три промаха на четырёх огневых рубежах.

Победу одержала представительница Германии София Шерер, второе место заняла француженка Пола Боте. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка Камиль Бене.

Биатлон. Кубок IBU — 2024/2025. Третий этап, Обертиллиах, Австрия. Масс-старт 12,5 км:

София Шерер (Германия) — 36.11,1 (ноль промахов) Пола Бота (Франция) — отставание 5,8 (2) Камиль Бене (Франция) +20,1 (2)