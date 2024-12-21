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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Франциска Пройс уверенно лидирует, Эберг — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Франциска Пройс уверенно лидирует, Эберг — вторая
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы в гонке преследования на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В её активе 490 очков. На второе место поднялась шведка Эльвира Эберг (337 очков), тройку лидеров замыкает француженка Лу Жанмонно (325).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 490 очков;
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — 337;
  3. Лу Жанмонно (Франция) — 325;
  4. Ванесса Фойгт (Германия) — 307;
  5. Жулия Симон (Франция) — 270;
  6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 252;
  7. Суви Минккинен (Финляндия) — 235;
  8. Элла Хальварссон (Швеция) — 225;
  9. Маркета Давидова (Чехия) — 223;
  10. Жанна Ришар (Франция) — 205.
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