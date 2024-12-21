Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Франциска Пройс уверенно лидирует, Эберг — вторая

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы в гонке преследования на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В её активе 490 очков. На второе место поднялась шведка Эльвира Эберг (337 очков), тройку лидеров замыкает француженка Лу Жанмонно (325).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:

Франциска Пройс (Германия) — 490 очков; Эльвира Эберг (Швеция) — 337; Лу Жанмонно (Франция) — 325; Ванесса Фойгт (Германия) — 307; Жулия Симон (Франция) — 270; Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 252; Суви Минккинен (Финляндия) — 235; Элла Хальварссон (Швеция) — 225; Маркета Давидова (Чехия) — 223; Жанна Ришар (Франция) — 205.