Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё укрепил лидерство
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после серебра в спринте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В его активе 504 очка. Второе место занимает норвежец Стурла Холм Легрейд (399), француз Эмильен Жаклен — третий (348).
Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 19 декабря. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 504 балла
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 399
- Эмильен Жаклен (Франция) — 348
- Эрик Перро (Франция) — 338
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 323
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 265
- Филипп Наврат (Германия) — 251
- Фабьен Клод (Франция) — 226
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 210
- Мартин Улдаль (Норвегия) — 201
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