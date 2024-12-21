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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё укрепил лидерство

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё укрепил лидерство
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после серебра в спринте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В его активе 504 очка. Второе место занимает норвежец Стурла Холм Легрейд (399), француз Эмильен Жаклен — третий (348).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 19 декабря. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 504 балла
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 399
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 348
  4. Эрик Перро (Франция) — 338
  5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 323
  6. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 265
  7. Филипп Наврат (Германия) — 251
  8. Фабьен Клод (Франция) — 226
  9. Кентен Фийон Майе (Франция) — 210
  10. Мартин Улдаль (Норвегия) — 201
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