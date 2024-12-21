Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё укрепил лидерство

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после серебра в спринте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В его активе 504 очка. Второе место занимает норвежец Стурла Холм Легрейд (399), француз Эмильен Жаклен — третий (348).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 19 декабря. Мужчины: