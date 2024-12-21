Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё лидирует после второй победы подряд
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел упрочил лидерство в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсмен набрал 180 очков после победы на втором старте сезона в рамках этапа в Ле Гран-Борнан (Франция).
Второе место занимает французский биатлонист Эмильен Жаклен, набравший 140 очков. На третьем месте расположился норвежец Стурла Холм Легрейд (110 очков).
Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 180 очков
- Эмильен Жаклен (Франция) — 140
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 110
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 105
- Эрик Перро (Франция) — 104
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 100
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