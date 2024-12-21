Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё лидирует после второй победы подряд

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел упрочил лидерство в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсмен набрал 180 очков после победы на втором старте сезона в рамках этапа в Ле Гран-Борнан (Франция).

Второе место занимает французский биатлонист Эмильен Жаклен, набравший 140 очков. На третьем месте расположился норвежец Стурла Холм Легрейд (110 очков).

Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:

Йоханнес Бё (Норвегия) — 180 очков Эмильен Жаклен (Франция) — 140 Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 110 Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 105 Эрик Перро (Франция) — 104 Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 100