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Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё лидирует после второй победы подряд

Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё лидирует после второй победы подряд
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел упрочил лидерство в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсмен набрал 180 очков после победы на втором старте сезона в рамках этапа в Ле Гран-Борнан (Франция).

Второе место занимает французский биатлонист Эмильен Жаклен, набравший 140 очков. На третьем месте расположился норвежец Стурла Холм Легрейд (110 очков).

Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 180 очков
  2. Эмильен Жаклен (Франция) — 140
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 110
  4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 105
  5. Эрик Перро (Франция) — 104
  6. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 100
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