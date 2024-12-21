Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Франциска Пройс вышла в лидеры, Фойгт — вторая
Лидер общего зачёта немецкая биатлонистка Франциска Пройс вышла на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после победы на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В её активе 155 очков. Второе место занимает ещё одна немка, Ванесса Фойгт, набравшая 140 очков. На третьем месте расположилась француженка Жулия Симон (120 очков).
Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 155 очков
- Ванесса Фойгт (Германия) — 140
- Жулия Симон (Франция) — 120
- Лу Жанмонно (Франция) — 113
- Жанна Ришар (Франция) — 82
- Эльвира Эберг (Швеция) — 82
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