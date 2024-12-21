Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Франциска Пройс вышла в лидеры, Фойгт — вторая

Лидер общего зачёта немецкая биатлонистка Франциска Пройс вышла на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после победы на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В её активе 155 очков. Второе место занимает ещё одна немка, Ванесса Фойгт, набравшая 140 очков. На третьем месте расположилась француженка Жулия Симон (120 очков).

Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины: