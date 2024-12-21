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Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Франциска Пройс вышла в лидеры, Фойгт — вторая

Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Франциска Пройс вышла в лидеры, Фойгт — вторая
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Лидер общего зачёта немецкая биатлонистка Франциска Пройс вышла на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после победы на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В её активе 155 очков. Второе место занимает ещё одна немка, Ванесса Фойгт, набравшая 140 очков. На третьем месте расположилась француженка Жулия Симон (120 очков).

Зачёт гонок преследований Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 155 очков
  2. Ванесса Фойгт (Германия) — 140
  3. Жулия Симон (Франция) — 120
  4. Лу Жанмонно (Франция) — 113
  5. Жанна Ришар (Франция) — 82
  6. Эльвира Эберг (Швеция) — 82
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