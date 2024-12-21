Франциска Пройс прокомментировала победу в гонке преследования в Ле Гран-Борнан

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция).

«Очень довольна. Вчера я чувствовала себя очень плохо. Сейчас моё тело становится всё сильнее и сильнее. Последняя стрельба была большим вызовом, ведь французская публика подбадривала не меня. Тем не менее я поразила все мишени. Конечно, я немного побаивалась Жулию (Симон. — Прим. «Чемпионата»), потому что она очень сильна. Однако я сосредоточилась на себе и очень рада сегодняшнему дню», — приводит слова Пройс официальный сайт IBU.

В общем зачёте Кубка мира Франциска Пройс идёт на первом месте.