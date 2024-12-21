Бё — о победе в пасьюте: какая разница, промахнулся я или нет? На финише был первый!

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция).

«Я чувствовал себя хорошо, был спокоен в стрельбе лёжа. Давление нарастало перед последней стрельбой, думаю, все видели мою ошибку. Я попал в последние четыре мишени, устал на последнем круге, но в конечном итоге всё закончилось победой. Так что какая разница, промахнулся я или нет? На финише — я.

Теперь Ле Гран-Борнан для меня занимает первое место в Кубке мира, мне нравится тут находиться. Болельщики тоже любят нас, мы боремся друг с другом на трассе. Столько энергии! За это мы и любим наш вид спорта», — приводит слова Бё сайт IBU.