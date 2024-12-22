Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

22 декабря в Чайковском пройдёт мужской масс-старт в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Он начнётся в 9:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена», она начнётся в 9:00 мск.

Ранее россиянин Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35.20,2, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах.

Серебро завоевал Александр Корнев, который проиграл лидеру 17,0 секунды и допустил шесть осечек на стрельбище. Тройку призёров замкнул победитель спринта Эдуард Латыпов (+18,7 и семь промахов).