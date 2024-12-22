Кубок Содружества, 3-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
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22 декабря в Чайковском пройдёт мужской масс-старт в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Он начнётся в 9:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена», она начнётся в 9:00 мск.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
21 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
35:20.2
2
Александр Корнев
Россия
+17.0
3
Эдуард Латыпов
Россия
+18.7
Ранее россиянин Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35.20,2, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах.
Серебро завоевал Александр Корнев, который проиграл лидеру 17,0 секунды и допустил шесть осечек на стрельбище. Тройку призёров замкнул победитель спринта Эдуард Латыпов (+18,7 и семь промахов).
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