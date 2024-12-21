Общий зачёт Кубка Содружества: Сливко упрочила лидерство, Смольская вошла в топ-3
Российская биатлонистка Виктория Сливко укрепила лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после гонки преследования на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 837 очков.
На втором месте располагается Тамара Дербушева (806 очков). Тройку лидеров замыкает белорусская биатлонистка Динара Смольская (767).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Виктория Сливко (Россия) — 837 очков
- Тамара Дербушева (Россия) — 806
- Динара Смольская (Беларусь) — 767
- Ирина Казакевич (Россия) — 739
- Анастасия Шевченко (Россия) — 738
- Наталия Шевченко (Россия) — 735
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