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Общий зачёт Кубка Содружества: Сливко упрочила лидерство, Смольская вошла в топ-3

Общий зачёт Кубка Содружества: Сливко упрочила лидерство, Смольская вошла в топ-3
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Российская биатлонистка Виктория Сливко укрепила лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после гонки преследования на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 837 очков.

На втором месте располагается Тамара Дербушева (806 очков). Тройку лидеров замыкает белорусская биатлонистка Динара Смольская (767).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Виктория Сливко (Россия) — 837 очков
  2. Тамара Дербушева (Россия) — 806
  3. Динара Смольская (Беларусь) — 767
  4. Ирина Казакевич (Россия) — 739
  5. Анастасия Шевченко (Россия) — 738
  6. Наталия Шевченко (Россия) — 735
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