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Кубок Содружества, 3-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Кубок Содружества, 3-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
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21 декабря в Чайковском пройдёт женский масс-старт в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Он начнётся в 11:50 мск. Трансляцию масс-старта в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена», она начнётся в 11:40 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Не началось

Отметим, что Виктория Сливко укрепила лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после победы в гонке преследования на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 837 очков.

На втором месте располагается Тамара Дербушева (806 очков). Тройку лидеров замыкает белорусская биатлонистка Динара Смольская (767).

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