Кубок Содружества, 3-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

21 декабря в Чайковском пройдёт женский масс-старт в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Он начнётся в 11:50 мск. Трансляцию масс-старта в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена», она начнётся в 11:40 мск.

Отметим, что Виктория Сливко укрепила лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после победы в гонке преследования на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 837 очков.

На втором месте располагается Тамара Дербушева (806 очков). Тройку лидеров замыкает белорусская биатлонистка Динара Смольская (767).