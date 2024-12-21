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Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества, Латыпов — второй

Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества, Латыпов — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский сохранил лидирующую позицию в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2024/2025 по итогам гонки преследования на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В его активе 821 очко. Второе место занимает российский биатлонист Эдуард Латыпов (806). Тройку лидеров замыкает ещё один россиянин Карим Халили (737).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 821 очко
  2. Эдуард Латыпов (Россия) — 806
  3. Карим Халили (Россия) — 737
  4. Александр Корнев (Россия) — 727
  5. Кирилл Бажин (Россия) — 712
  6. Антон Бабиков (Россия) — 681
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