Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества, Латыпов — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский сохранил лидирующую позицию в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2024/2025 по итогам гонки преследования на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В его активе 821 очко. Второе место занимает российский биатлонист Эдуард Латыпов (806). Тройку лидеров замыкает ещё один россиянин Карим Халили (737).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 821 очко
- Эдуард Латыпов (Россия) — 806
- Карим Халили (Россия) — 737
- Александр Корнев (Россия) — 727
- Кирилл Бажин (Россия) — 712
- Антон Бабиков (Россия) — 681
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