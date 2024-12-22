Кубок мира по биатлону, 3-й этап, женский масс-старт: во сколько начнётся, стартовый лист

22 декабря во французском Ле Гран-Борнан продолжится третий этап Кубка мира – 2024/2025 по биатлону. В программе четвёртого дня соревнований заявлен женский масс-старт на 12,5 км. Его начало запланировано на в 16:45 по московскому времени.

Кубок мира — 2024/2025, третий этап. Женщины, масс-старт 12,5 км. Стартовый лист:

1. Франциска Пройс (Германия).

2. Эльвира Эберг (Швеция).

3. Лу Жанмонно (Франция).

4. Ванесса Фойгт (Германия).

5. Жулия Симон (Франция).

6. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

7. Суви Минккинен (Финляндия).

8. Элла Хальварссон (Швеция).

9. Жанна Ришар (Франция).

10. Доротея Вирер (Италия).