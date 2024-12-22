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Кубок мира по биатлону, 3-й этап, женский масс-старт: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 3-й этап, женский масс-старт: во сколько начнётся, стартовый лист
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22 декабря во французском Ле Гран-Борнан продолжится третий этап Кубка мира – 2024/2025 по биатлону. В программе четвёртого дня соревнований заявлен женский масс-старт на 12,5 км. Его начало запланировано на в 16:45 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, третий этап. Женщины, масс-старт 12,5 км. Стартовый лист:

1. Франциска Пройс (Германия).
2. Эльвира Эберг (Швеция).
3. Лу Жанмонно (Франция).
4. Ванесса Фойгт (Германия).
5. Жулия Симон (Франция).
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
7. Суви Минккинен (Финляндия).
8. Элла Хальварссон (Швеция).
9. Жанна Ришар (Франция).
10. Доротея Вирер (Италия).

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