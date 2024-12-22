Никита Поршнев победил в масс-старте на этапе Кубка Содружества, Серохвостов — четвёртый

Россиянин Никита Поршнев стал победителем масс-старта в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию в 15 км за 39.09,7, показав безошибочную стрельбу на огневых рубежах.

Серебро и бронзу завоевали белорусские биатлонисты. Антон Смольский финишировал вторым, проиграв лидеру 6,1 секунды при трёх промахах на стрельбище. Тройку призёров замкнул Дмитрий Лазовский, в упорной борьбе с россиянином Даниилом Серохвостовым отстояв место на пьедестале почёта. Оба спортсмена показали одинаковое время, но фотофиниш определил, что третьим оказался белорус.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Масс-старт 15 км. Мужчины: