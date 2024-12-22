Никита Поршнев победил в масс-старте на этапе Кубка Содружества, Серохвостов — четвёртый
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Россиянин Никита Поршнев стал победителем масс-старта в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию в 15 км за 39.09,7, показав безошибочную стрельбу на огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
22 декабря 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Окончено
1
Никита Поршнев
Россия
39:09.7
2
Антон Смольский
Беларусь
+6.1
3
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+12.7
Серебро и бронзу завоевали белорусские биатлонисты. Антон Смольский финишировал вторым, проиграв лидеру 6,1 секунды при трёх промахах на стрельбище. Тройку призёров замкнул Дмитрий Лазовский, в упорной борьбе с россиянином Даниилом Серохвостовым отстояв место на пьедестале почёта. Оба спортсмена показали одинаковое время, но фотофиниш определил, что третьим оказался белорус.
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Масс-старт 15 км. Мужчины:
- Никита Поршнев (Россия) — 39.09,7 (0 промахов).
- Антон Смольский (Беларусь) — отставание 6,1 (3).
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) +12,7 (0).
- Даниил Серохвостов (Россия) +12,7 (5).
- Иван Колотов (Россия) +24,2 (1).
- Максим Воробей (Беларусь) +33,9 (2).
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