У Дмитрия Лазовского отстегнулось крепление в масс-старте на этапе Кубка Содружества
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У белорусского биатлониста Дмитрия Лазовского отстегнулось крепление на лыже в масс-старте на 15 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Чайковском (Пермский край). Инцидент произошёл после первой стрельбы в положении лёжа.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
22 декабря 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Идёт
1
Никита Поршнев
Россия
39:09.7
2
Антон Смольский
Беларусь
+6.1
3
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+12.7
Фото: Скриншот трансляции
Напомним, в субботу, 21 декабря, Лазовский потерял лыжу в гонке преследования на 12,5 км на этапе в Чайковском после столкновения с россиянином Евгением Емерхоновым. Дмитрий занял 10-е место в пасьюте, отстав от победителя на 1.45,9 с тремя промахами на стрельбище.
В этом сезоне Лазовский в четвёртый раз испытывает трудности с инвентарём.
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