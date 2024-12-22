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У Дмитрия Лазовского отстегнулось крепление в масс-старте на этапе Кубка Содружества

У Дмитрия Лазовского отстегнулось крепление в масс-старте на этапе Кубка Содружества
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У белорусского биатлониста Дмитрия Лазовского отстегнулось крепление на лыже в масс-старте на 15 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Чайковском (Пермский край). Инцидент произошёл после первой стрельбы в положении лёжа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
22 декабря 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Идёт
1
Никита Поршнев
Россия
39:09.7
2
Антон Смольский
Беларусь
+6.1
3
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+12.7

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, в субботу, 21 декабря, Лазовский потерял лыжу в гонке преследования на 12,5 км на этапе в Чайковском после столкновения с россиянином Евгением Емерхоновым. Дмитрий занял 10-е место в пасьюте, отстав от победителя на 1.45,9 с тремя промахами на стрельбище.

В этом сезоне Лазовский в четвёртый раз испытывает трудности с инвентарём.

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Дмитрий Лазовский потерял лыжу в гонке преследования на 3-м этапе Кубка Содружества
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