У Дмитрия Лазовского отстегнулось крепление в масс-старте на этапе Кубка Содружества

У белорусского биатлониста Дмитрия Лазовского отстегнулось крепление на лыже в масс-старте на 15 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Чайковском (Пермский край). Инцидент произошёл после первой стрельбы в положении лёжа.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, в субботу, 21 декабря, Лазовский потерял лыжу в гонке преследования на 12,5 км на этапе в Чайковском после столкновения с россиянином Евгением Емерхоновым. Дмитрий занял 10-е место в пасьюте, отстав от победителя на 1.45,9 с тремя промахами на стрельбище.

В этом сезоне Лазовский в четвёртый раз испытывает трудности с инвентарём.