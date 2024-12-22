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«Ноль — он и в Африке ноль». Поршнев — о победе в масс-старте на этапе Кубка Содружества

«Ноль — он и в Африке ноль». Поршнев — о победе в масс-старте на этапе Кубка Содружества
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Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал успешное выступление в 15-километровом масс-старте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Спортсмен из ХМАО-Югра стал победителем гонки с общего старта, не допустив ни одной осечки на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
22 декабря 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Окончено
1
Никита Поршнев
Россия
39:09.7
2
Антон Смольский
Беларусь
+6.1
3
Дмитрий Лазовский
Беларусь
+12.7

«Отличная гонка. Ноль — он и в Африке ноль. С нулём легко бежится. Сумел побороться с ребятами.

Как получилось сделать ноль? Вчера было достаточно ветрено, сегодня тихо, поэтому можно было спокойно работать на ноль», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.

Серебро и бронзу завоевали белорусские биатлонисты. Антон Смольский финишировал вторым, тройку призёров замкнул Дмитрий Лазовский, оказавшийся выше россиянина Даниила Серохвостова после фотофиниша.

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