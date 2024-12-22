«Ноль — он и в Африке ноль». Поршнев — о победе в масс-старте на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал успешное выступление в 15-километровом масс-старте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Спортсмен из ХМАО-Югра стал победителем гонки с общего старта, не допустив ни одной осечки на огневых рубежах.

«Отличная гонка. Ноль — он и в Африке ноль. С нулём легко бежится. Сумел побороться с ребятами.

Как получилось сделать ноль? Вчера было достаточно ветрено, сегодня тихо, поэтому можно было спокойно работать на ноль», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.

Серебро и бронзу завоевали белорусские биатлонисты. Антон Смольский финишировал вторым, тройку призёров замкнул Дмитрий Лазовский, оказавшийся выше россиянина Даниила Серохвостова после фотофиниша.