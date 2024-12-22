Жанмонно и Бреза-Буше высказались о неуважительном поведении публики по отношению к Пройс
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Французские биатлонистки Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше прокомментировали неуважительное поведение домашней публики на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле-Гран Борнан. Во время последней стрельбы одержавшей итоговую победу немки Франциски Пройс болельщики начали петь песни.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 10 км Гонка преследования
21 декабря 2024, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
29:09.9
2
Жулия Симон
Франция
+27.3
3
Ванесса Фойгт
Германия
+44.3
«Я такими вещами не горжусь, и мне не нравится, когда такое происходит. Но таковы французские патриоты, нам очень нравится болеть. Я считаю, что это неспортивно. Но Пройс заблокировала шум», — приводит слова Жанмонно NRK.
«Я не фанат такого поведения. Это не от меня зависит, но я очень рада за Пройс. Мы должны помнить о честной игре», — сказала Бреза-Буше.
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