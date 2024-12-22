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Анастасия Халили пропустит масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества

Анастасия Халили пропустит масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества
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Российская биатлонистка Анастасия Халили не выступит в масс-старте на 12,5 км в рамках третьего этапа Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Чайковском (Пермский край). Об этом спортсменка сообщила в своём телеграм-канале.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Не началось

«Сегодня пропускаю гонку! Спасибо всем за веру и поддержку. До встречи в новом году», — написала Халили.

В Чайковском Анастасия Халили одержала победу в спринтерской гонке. В гонке преследования она заняла 14-е место, допустив восемь промахов на четырёх огневых рубежах. В общем зачёте Кубка Содружества сезона-2024/2025 биатлонистка идёт на седьмом месте с 734 очками.

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