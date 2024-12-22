«На Новый год загадаю, чтобы лыжа больше не отваливалась». Лазовский — о масс-старте

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский высказался о том, что в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 у него дважды отстегнулась лыжа в гонках.

— В целом тяжёлая гонка. К сожалению, опять из-за инвентаря приключились проблемы. Не смог конкурировать с ребятами по ходу гонки. Потом уже после того, как поменял лыжу, она уже не настолько была быстрой и не так хорошо скользила. За счёт терпения, каких-то волевых качеств приходилось много двигаться и пытаться удержаться в группе.

— Как вообще бежалось на разных лыжах?

— Неудобно. Одна быстрее едет, другая медленнее. Одна нога сильнее устаёт, чем другая. Ты толкаешься, а не можешь далеко уезжать и прикладываешь усилия, а они не безграничны тоже.

— Почему постоянно что-то происходит с лыжами?

— Сложно сказать. Вроде бы вчера посмотрели, всё должно было быть нормально. Я не знаю, что это (смеётся). Уже затрудняюсь отвечать на этот вопрос. Немножко грустно и обидно из-за этого, конечно. Испытываю стресс от такой ситуации. Сегодня вообще было достаточно обидно, когда я мог лидером уходить с лёжки, а ушёл, проигрывая 25 секунд.

— Какие планы на Новый год?

— Встретить его (смеётся). Надеюсь, получится сделать это позитивно, хорошо и потом отправиться на Кубок России в Рязань.

— Загадаешь на Новый год, чтобы больше лыжа не отваливалась?

— Да, чтобы такой ерунды больше не было, — сказал Лазовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.