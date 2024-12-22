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Наталия Шевченко выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества, Сливко — третья

Наталия Шевченко выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества, Сливко — третья
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в масс-старте на 12,5 км в рамках третьего этапа Кубка Содружества — 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 36.06,8, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла представительница Беларуси Анна Сола с отставанием 18 секунд. Тройку призёров замкнула россиянка Виктория Сливко (+28,4).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
36:06.6
2
Анна Сола
Беларусь
+18.0
3
Виктория Сливко
Россия
+28.4

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Масс-старт 12,5 км. Женщины:

  1. Наталия Шевченко (Россия) — 36.06,8 (2).
  2. Анна Сола (Беларусь) — отставание 18,0 (4).
  3. Виктория Сливко (Россия) +28,4 (2).
  4. Динара Смольская (Беларусь) +34,3 (2).
  5. Елизавета Каплина (Россия) +44,7 (1).
  6. Анастасия Шевченко (Россия) +50,0 (1).
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