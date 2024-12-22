Наталия Шевченко выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества, Сливко — третья

Российская биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в масс-старте на 12,5 км в рамках третьего этапа Кубка Содружества — 2024/2025. Она преодолела дистанцию за 36.06,8, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла представительница Беларуси Анна Сола с отставанием 18 секунд. Тройку призёров замкнула россиянка Виктория Сливко (+28,4).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Масс-старт 12,5 км. Женщины: