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Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025

Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025
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Российская биатлонистка Виктория Сливко укрепила лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после бронзовой медали в масс-старте на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 945 очков.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
36:06.6
2
Анна Сола
Беларусь
+18.0
3
Виктория Сливко
Россия
+28.4

На втором месте располагается Тамара Дербушева (898 очков). Тройку лидеров замыкает белорусская биатлонистка Динара Смольская (870).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Виктория Сливко (Россия) — 945 очков.
  2. Тамара Дербушева (Россия) — 898.
  3. Динара Смольская (Беларусь) — 870.
  4. Наталия Шевченко (Россия) — 855.
  5. Анастасия Шевченко (Россия) — 834.
  6. Ирина Казакевич (Россия) — 819.
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