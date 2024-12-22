Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025
Поделиться
Российская биатлонистка Виктория Сливко укрепила лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после бронзовой медали в масс-старте на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 945 очков.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
36:06.6
2
Анна Сола
Беларусь
+18.0
3
Виктория Сливко
Россия
+28.4
На втором месте располагается Тамара Дербушева (898 очков). Тройку лидеров замыкает белорусская биатлонистка Динара Смольская (870).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Виктория Сливко (Россия) — 945 очков.
- Тамара Дербушева (Россия) — 898.
- Динара Смольская (Беларусь) — 870.
- Наталия Шевченко (Россия) — 855.
- Анастасия Шевченко (Россия) — 834.
- Ирина Казакевич (Россия) — 819.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 декабря 2024
-
13:11
-
13:00
-
12:30
-
11:35
-
11:06
-
10:40
-
10:36
-
10:16
-
10:06
-
08:00
-
05:30
- 21 декабря 2024
-
23:46
-
23:32
-
22:27
-
22:02
-
19:25
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
17:39
-
17:18
-
15:18
-
13:29
-
12:37
-
11:58
-
11:29
-
11:18
-
11:16
-
10:52
-
10:10
-
09:53
-
07:30
-
05:30
- 20 декабря 2024
-
23:32
-
21:46