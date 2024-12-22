Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025

Российская биатлонистка Виктория Сливко укрепила лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после бронзовой медали в масс-старте на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 945 очков.

На втором месте располагается Тамара Дербушева (898 очков). Тройку лидеров замыкает белорусская биатлонистка Динара Смольская (870).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: