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Общий зачёт Кубка Содружества— 2024/2025: Смольский сохранил лидерство, Латыпов — второй

Общий зачёт Кубка Содружества— 2024/2025: Смольский сохранил лидерство, Латыпов — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025 после третьего этапа. В общей сложности спортсмен набрал 935 очков.

Его преимущество над россиянином Эдуардом Латыповым, занимающим второе место, составляет 41 балл. Тройку лидеров замыкает Карим Халили, набравший 807 очков.

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Мужчины, общий зачёт (после трёх этапов из шести):

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 935 очков.
  2. Эдуард Латыпов (Россия) — 894.
  3. Карим Халили (Россия) — 807.
  4. Александр Корнев (Россия) — 793.
  5. Кирилл Бажин (Россия) — 788.
  6. Дмитрий Лазовский  (Беларусь) — 764.
  7. Даниил Серохвостов (Россия) — 763.
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