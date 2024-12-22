Общий зачёт Кубка Содружества— 2024/2025: Смольский сохранил лидерство, Латыпов — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025 после третьего этапа. В общей сложности спортсмен набрал 935 очков.
Его преимущество над россиянином Эдуардом Латыповым, занимающим второе место, составляет 41 балл. Тройку лидеров замыкает Карим Халили, набравший 807 очков.
Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Мужчины, общий зачёт (после трёх этапов из шести):
- Антон Смольский (Беларусь) — 935 очков.
- Эдуард Латыпов (Россия) — 894.
- Карим Халили (Россия) — 807.
- Александр Корнев (Россия) — 793.
- Кирилл Бажин (Россия) — 788.
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 764.
- Даниил Серохвостов (Россия) — 763.
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