Кубок Содружества — 2024/2025, зачёт масс-стартов: три белоруса лидируют, Латыпов — 10-й

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Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в зачёте масс-стартов после третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. В общей сложности на счету спортсмена 330 очков.

Второе место занимает его соотечественник Дмитрий Лазовский, набравший 310 очков. Тройку лидеров замыкает ещё один белорус, Максим Воробей. Лучший из российских биатлонистов Иван Колотов находится на четвёртой строчке рейтинга масс-стартов (269).

Призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов замыкает десятку сильнейших (256), Даниил Серохвостов занимает 14-е место, набрав 223 балла.

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт масс-стартов, мужчины: