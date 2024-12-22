Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок Содружества — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Сливко вышла на первое место

Кубок Содружества — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Сливко вышла на первое место
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Сливко вышла на лидирующую позицию в зачёте масс-стартов Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после бронзовой медали на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 330 очков.

На втором месте располагается белорусская биатлонистка Динара Смольская с 313 очками. Тройку лидеров замыкает победительница масс-старта в Чайковском Наталия Шевченко (291).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:

  1. Виктория Сливко (Россия) — 330 очков.
  2. Динара Смольская (Беларусь) — 313.
  3. Наталия Шевченко (Россия) — 291.
  4. Тамара Дербушева (Россия) — 276.
  5. Анастасия Егорова (Россия) — 266.
  6. Ирина Казакевич (Россия) — 262.
Материалы по теме
Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android