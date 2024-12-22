Кубок Содружества — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Сливко вышла на первое место
Российская биатлонистка Виктория Сливко вышла на лидирующую позицию в зачёте масс-стартов Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после бронзовой медали на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 330 очков.
На втором месте располагается белорусская биатлонистка Динара Смольская с 313 очками. Тройку лидеров замыкает победительница масс-старта в Чайковском Наталия Шевченко (291).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:
- Виктория Сливко (Россия) — 330 очков.
- Динара Смольская (Беларусь) — 313.
- Наталия Шевченко (Россия) — 291.
- Тамара Дербушева (Россия) — 276.
- Анастасия Егорова (Россия) — 266.
- Ирина Казакевич (Россия) — 262.
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