Кубок Содружества — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Сливко вышла на первое место

Российская биатлонистка Виктория Сливко вышла на лидирующую позицию в зачёте масс-стартов Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после бронзовой медали на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 330 очков.

На втором месте располагается белорусская биатлонистка Динара Смольская с 313 очками. Тройку лидеров замыкает победительница масс-старта в Чайковском Наталия Шевченко (291).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:

Виктория Сливко (Россия) — 330 очков. Динара Смольская (Беларусь) — 313. Наталия Шевченко (Россия) — 291. Тамара Дербушева (Россия) — 276. Анастасия Егорова (Россия) — 266. Ирина Казакевич (Россия) — 262.