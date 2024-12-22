Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Мартен Фуркад: дуэль Норвегии и Франции великолепна, но я беспокоюсь о биатлоне

Мартен Фуркад: дуэль Норвегии и Франции великолепна, но я беспокоюсь о биатлоне
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о соперничестве сборных Норвегии и Франции в современном мужском биатлоне.

«Соперничество между Норвегией и Францией невероятно и длится уже несколько десятилетий. Но сейчас ситуация отличается от того, что было раньше. Потому что это уже не просто битва между двумя спортсменами, это поединок между двумя странами. Мне нравится за этим наблюдать.

Однако я также думаю о нашем виде спорта и о том, что должны появиться и другие страны. Это настоящий вызов для следующего поколения, если мы не хотим, чтобы биатлон напоминал лыжные гонки, где одна нация, в лучшем случае две, может выиграть всё. Дуэль Норвегии и Франции великолепна, да, но я также беспокоюсь о биатлоне. Нужно подумать о том, как дать шанс более слабым странам, тем, у кого меньше ресурсов, особенно на техническом уровне», — приводит слова Фуркада Eurosport.fr.

Материалы по теме
Йоханнес Бё одержал королевскую победу. Соперники его даже не видели
Йоханнес Бё одержал королевскую победу. Соперники его даже не видели
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android