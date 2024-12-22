36-летний Тарьей Бё победил в масс-старте на этапе КМ в Ле Гран-Борнан, Йоханнес — третий

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию в 15 км за 37.20,8, допустив один промах на последнем огневом рубеже.

Отметим, что для старшего Бё эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.

Вторым финишировал представитель Германии Данило Ритмюллер, также совершивший одну осечку в стрельбе. Тройку призёров замкнул брат победителя норвежец Йоханнес Бё, трижды промахнувшийся на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Ле Гран-Борнан. Пасьют, 12,5 км, четыре огневых рубежа. Мужчины: