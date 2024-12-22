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36-летний Тарьей Бё победил в масс-старте на этапе КМ в Ле Гран-Борнан, Йоханнес — третий

36-летний Тарьей Бё победил в масс-старте на этапе КМ в Ле Гран-Борнан, Йоханнес — третий
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Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем масс-старта на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию в 15 км за 37.20,8, допустив один промах на последнем огневом рубеже.

Отметим, что для старшего Бё эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:20.8
2
Danilo Riethmueller
Германия
+4.0
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+9.7

Вторым финишировал представитель Германии Данило Ритмюллер, также совершивший одну осечку в стрельбе. Тройку призёров замкнул брат победителя норвежец Йоханнес Бё, трижды промахнувшийся на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Ле Гран-Борнан. Пасьют, 12,5 км, четыре огневых рубежа. Мужчины:

  1. Тарьей Бё (Норвегия) —  37.20,8 (1 промах).
  2. Данило Ритмюллер (Германия) — отставание 4,0 (1).
  3. Йоханнес Бё (Норвегия) +9,7 (3).
  4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +10,9 (2).
  5. Мартин Улдаль (Норвегия) +17,1 (3).
  6. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +17,2 (3).
Общий зачёт Кубка мира – 2024/2025
Календарь Кубка мира – 2024/2025
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