«Снимаю шляпу». Уле-Эйнар Бьорндален — о победе Тарьея Бё в Ле-Гран Борнан

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал победу 36-летнего соотечественника Тарьея Бё в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле-Гран Борнан (Франция).

«Вот так он наносит ответный удар, победой. Просто снимаю шляпу перед этим человеком. Сегодня он продемонстрировал фантастический результат», — приводит слова Бьорндалена NRK.

Напомним, в Ле-Гран Борнан Тарьей Бё не принимал участия в спринте и гонке преследования по решению тренерского состава сборной Норвегии. Его единственной гонкой на этапе был масс-старт.