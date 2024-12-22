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«Снимаю шляпу». Уле-Эйнар Бьорндален — о победе Тарьея Бё в Ле-Гран Борнан

«Снимаю шляпу». Уле-Эйнар Бьорндален — о победе Тарьея Бё в Ле-Гран Борнан
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал победу 36-летнего соотечественника Тарьея Бё в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле-Гран Борнан (Франция).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:20.8
2
Danilo Riethmueller
Германия
+4.0
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+9.7

«Вот так он наносит ответный удар, победой. Просто снимаю шляпу перед этим человеком. Сегодня он продемонстрировал фантастический результат», — приводит слова Бьорндалена NRK.

Напомним, в Ле-Гран Борнан Тарьей Бё не принимал участия в спринте и гонке преследования по решению тренерского состава сборной Норвегии. Его единственной гонкой на этапе был масс-старт.

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