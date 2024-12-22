Наталия Шевченко: рада, что девчонки тоже промахивались и дали мне победить
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Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в масс-старте в рамках третьего этапа Кубка Содружества — 2024/2025.
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Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
36:06.6
2
Анна Сола
Беларусь
+18.0
3
Виктория Сливко
Россия
+28.4
— Как ходом себя чувствовали? Вы говорили, что у вас недавно было отравление.
— Сегодня на разминке поняла, что самочувствие хорошее. Лыжи на гонке работали просто прекрасно. Спасибо сервису. В большей степени мне это сегодня помогало. Я шла спокойно, не рвала темп, все круги должны быть по времени ровными, так как везде шла одинаково. Настраивалась только на стрельбу. Не знаю, что случилось на последней стрельбе. Я не думала о золоте, просто не хватило концентрации. Рада, что девчонки сзади тоже промахивались и тем самым дали мне победить, — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».
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