Наталия Шевченко: рада, что девчонки тоже промахивались и дали мне победить

Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в масс-старте в рамках третьего этапа Кубка Содружества — 2024/2025.

— Как ходом себя чувствовали? Вы говорили, что у вас недавно было отравление.

— Сегодня на разминке поняла, что самочувствие хорошее. Лыжи на гонке работали просто прекрасно. Спасибо сервису. В большей степени мне это сегодня помогало. Я шла спокойно, не рвала темп, все круги должны быть по времени ровными, так как везде шла одинаково. Настраивалась только на стрельбу. Не знаю, что случилось на последней стрельбе. Я не думала о золоте, просто не хватило концентрации. Рада, что девчонки сзади тоже промахивались и тем самым дали мне победить, — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».