Анна Сола: второе место — это хорошо, но два промаха — очень много
Поделиться
Белорусская биатлонистка Анна Сола призналась, что расстроилась после масс-старта на третьем этапе Кубка Содружества — 2024/2025, несмотря на второе место.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
36:06.6
2
Анна Сола
Беларусь
+18.0
3
Виктория Сливко
Россия
+28.4
— К сожалению, после первого рубежа так расстроилась. Думала, что можно сходить, гонка не задалась, сразу два штрафа. Рада, конечно, что получилось всё‑таки так радостно закончить год. Конечно, хотелось быть первой и чтобы сыграл наш гимн, но сделали всё возможное.
— Ходом вы феноменальны. В чём секрет?
— Есть план, по которому я работаю. Плюс есть тренер — моя дочь, которая не даёт мне отдыхать. С ней я качаю руки, ноги. Всё из плана. Вроде бы второе место — это хорошо, но два штрафа — очень много для лёжки. Габаритные обидные промахи, но как есть, — приводит слова Солы «Матч ТВ».
Комментарии
- 22 декабря 2024
-
16:21
-
16:05
-
16:04
-
15:54
-
15:45
-
15:34
-
15:18
-
14:34
-
14:25
-
14:10
-
13:47
-
13:11
-
13:00
-
12:30
-
11:35
-
11:06
-
10:40
-
10:36
-
10:16
-
10:06
-
08:00
-
05:30
- 21 декабря 2024
-
23:46
-
23:32
-
22:27
-
22:02
-
19:25
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
17:39
-
17:18
-
15:18
-
13:29
-
12:37