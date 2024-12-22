Анна Сола: второе место — это хорошо, но два промаха — очень много

Белорусская биатлонистка Анна Сола призналась, что расстроилась после масс-старта на третьем этапе Кубка Содружества — 2024/2025, несмотря на второе место.

— К сожалению, после первого рубежа так расстроилась. Думала, что можно сходить, гонка не задалась, сразу два штрафа. Рада, конечно, что получилось всё‑таки так радостно закончить год. Конечно, хотелось быть первой и чтобы сыграл наш гимн, но сделали всё возможное.

— Ходом вы феноменальны. В чём секрет?

— Есть план, по которому я работаю. Плюс есть тренер — моя дочь, которая не даёт мне отдыхать. С ней я качаю руки, ноги. Всё из плана. Вроде бы второе место — это хорошо, но два штрафа — очень много для лёжки. Габаритные обидные промахи, но как есть, — приводит слова Солы «Матч ТВ».