Йоханнес Бё поздравил брата Тарьея с победой в масс-старте на этапе КМ во Франции

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё поздравил своего брата Тарьея с победой в масс-старте на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). Сам Бё-младший стал бронзовым призёром 15-километровой гонки с общим стартом.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что для старшего Бё эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.

Вторым в масс-старте финишировал представитель Германии Данило Ритмюллер, ставший единственным биатлонистом, не представляющим Норвегию в топ-6.