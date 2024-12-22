Йоханнес Бё поздравил брата Тарьея с победой в масс-старте на этапе КМ во Франции
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё поздравил своего брата Тарьея с победой в масс-старте на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). Сам Бё-младший стал бронзовым призёром 15-километровой гонки с общим стартом.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:20.8
2
Danilo Riethmueller
Германия
+4.0
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+9.7
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что для старшего Бё эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.
Вторым в масс-старте финишировал представитель Германии Данило Ритмюллер, ставший единственным биатлонистом, не представляющим Норвегию в топ-6.
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