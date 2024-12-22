Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё поздравил брата Тарьея с победой в масс-старте на этапе КМ во Франции

Йоханнес Бё поздравил брата Тарьея с победой в масс-старте на этапе КМ во Франции
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё поздравил своего брата Тарьея с победой в масс-старте на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). Сам Бё-младший стал бронзовым призёром 15-километровой гонки с общим стартом.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:20.8
2
Danilo Riethmueller
Германия
+4.0
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+9.7

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что для старшего Бё эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.

Вторым в масс-старте финишировал представитель Германии Данило Ритмюллер, ставший единственным биатлонистом, не представляющим Норвегию в топ-6.

Материалы по теме
«Снимаю шляпу». Уле-Эйнар Бьорндален — о победе Тарьея Бё в Ле-Гран Борнан
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android