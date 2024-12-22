«Уносила ноги от пятого и шестого места». Виктория Сливко — о бронзе в масс-старте
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Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила своё выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества — 2024/2025, по итогам которого заняла третье место.
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Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
36:06.6
2
Анна Сола
Беларусь
+18.0
3
Виктория Сливко
Россия
+28.4
— Как вы отыграли 14 секунд после последней стрельбы у Смольской? Когда решили, что надо догонять?
— Я решила догонять сразу, как только вышла со штрафного круга. Не рассчитывала, что буду бороться за третье место, а уносила ноги от пятого и шестого. Пока уносила ноги, поняла, что могу достать Динару. Все очень сильно в меня верили, кричали, что я её догоняю. Это было очень круто. Когда мы вышли на последний подъём, Динара пошла горным ходом. Я смотрю, что она идёт вяленько. Я включила руки, ноги, голову, как обычно это делаю, — приводит слова Сливко «Матч ТВ».
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