«Уносила ноги от пятого и шестого места». Виктория Сливко — о бронзе в масс-старте

Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила своё выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества — 2024/2025, по итогам которого заняла третье место.

— Как вы отыграли 14 секунд после последней стрельбы у Смольской? Когда решили, что надо догонять?

— Я решила догонять сразу, как только вышла со штрафного круга. Не рассчитывала, что буду бороться за третье место, а уносила ноги от пятого и шестого. Пока уносила ноги, поняла, что могу достать Динару. Все очень сильно в меня верили, кричали, что я её догоняю. Это было очень круто. Когда мы вышли на последний подъём, Динара пошла горным ходом. Я смотрю, что она идёт вяленько. Я включила руки, ноги, голову, как обычно это делаю, — приводит слова Сливко «Матч ТВ».