Тарьей Бё заявил, что победа в масс-старте во Франции стала одной из лучших в его карьере

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё назвал победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция) одной из лучших в своей карьере. Всего Бё-старший одержал 14 побед в личных гонках.

«Это была одна из моих лучших побед, определённо. Декабрь был трудным. Я не попал в команду на спринт, так что сегодня выложился по полной. Это также была важная гонка для отбора на чемпионат мира, теперь я туда квалифицировался, и это замечательное чувство», — приводит слова Бё сайт IBU.

Напомним, в Ле Гран-Борнан Тарьей Бё не принимал участия в спринте и гонке преследования по решению тренерского состава сборной Норвегии. Его единственной гонкой на этапе был масс-старт.