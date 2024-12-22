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Тарьей Бё заявил, что победа в масс-старте во Франции стала одной из лучших в его карьере

Тарьей Бё заявил, что победа в масс-старте во Франции стала одной из лучших в его карьере
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Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё назвал победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция) одной из лучших в своей карьере. Всего Бё-старший одержал 14 побед в личных гонках.

«Это была одна из моих лучших побед, определённо. Декабрь был трудным. Я не попал в команду на спринт, так что сегодня выложился по полной. Это также была важная гонка для отбора на чемпионат мира, теперь я туда квалифицировался, и это замечательное чувство», — приводит слова Бё сайт IBU.

Напомним, в Ле Гран-Борнан Тарьей Бё не принимал участия в спринте и гонке преследования по решению тренерского состава сборной Норвегии. Его единственной гонкой на этапе был масс-старт.

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