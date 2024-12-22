Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2024/2025: Ритмюллер вышел в лидеры, Тарьей Бё — второй

Немецкий биатлонист Данило Ритмюллер вышел в лидеры зачёта масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В его активе 130 очков. Второе место занимает трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Тарьей Бё с результатом 127. Тройку сильнейших замыкает француз Эрик Перро (120).

Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины:

Данило Ритмюллер (Германия) — 130 очков. Тарьей Бё (Норвегия) — 127. Эрик Перро (Франция) — 120. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 120. Йоханнес Бё (Норвегия) — 99. Кентен Фийон Майе (Франция) — 98. Вебьëрн Сëрум (Норвегия) — 95. Филипп Наврат (Германия) – 65. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 62. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 57.