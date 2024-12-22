Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2024/2025: Ритмюллер вышел в лидеры, Тарьей Бё — второй
Немецкий биатлонист Данило Ритмюллер вышел в лидеры зачёта масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В его активе 130 очков. Второе место занимает трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Тарьей Бё с результатом 127. Тройку сильнейших замыкает француз Эрик Перро (120).
Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины:
- Данило Ритмюллер (Германия) — 130 очков.
- Тарьей Бё (Норвегия) — 127.
- Эрик Перро (Франция) — 120.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 120.
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 99.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 98.
- Вебьëрн Сëрум (Норвегия) — 95.
- Филипп Наврат (Германия) – 65.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 62.
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 57.
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