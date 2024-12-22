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Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Эберг — вторая, Симон — третья

Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Эберг — вторая, Симон — третья
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В её активе 140 очков. Второе место занимает шведская спортсменка Эльвира Эберг с результатом 124. Тройку сильнейших замыкает француженка Жулия Симон (120).

Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 140 очков.
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — 124.
  3. Жулия Симон (Франция) — 120.
  4. Селина Гротиан (Германия) – 90.
  5. Жанна Ришар (Франция) — 84.
  6. Суви Минккинен (Финляндия) — 80.
  7. Лотте Ли (Бельгия) — 68.
  8. Паулина Фиалкова (Словакия) — 65.
  9. Лу Жанмонно (Франция) – 64.
  10. Осеан Мишелон (Франция) — 61.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан победу в масс-старте одержала немка Селина Гротиан. Второй стала её соотечественница Франциска Пройс.

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