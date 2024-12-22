Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Эберг — вторая, Симон — третья
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В её активе 140 очков. Второе место занимает шведская спортсменка Эльвира Эберг с результатом 124. Тройку сильнейших замыкает француженка Жулия Симон (120).
Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 140 очков.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 124.
- Жулия Симон (Франция) — 120.
- Селина Гротиан (Германия) – 90.
- Жанна Ришар (Франция) — 84.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 80.
- Лотте Ли (Бельгия) — 68.
- Паулина Фиалкова (Словакия) — 65.
- Лу Жанмонно (Франция) – 64.
- Осеан Мишелон (Франция) — 61.
Напомним, на третьем этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан победу в масс-старте одержала немка Селина Гротиан. Второй стала её соотечественница Франциска Пройс.
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