Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Эберг — вторая, Симон — третья

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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В её активе 140 очков. Второе место занимает шведская спортсменка Эльвира Эберг с результатом 124. Тройку сильнейших замыкает француженка Жулия Симон (120).

Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:

Франциска Пройс (Германия) — 140 очков. Эльвира Эберг (Швеция) — 124. Жулия Симон (Франция) — 120. Селина Гротиан (Германия) – 90. Жанна Ришар (Франция) — 84. Суви Минккинен (Финляндия) — 80. Лотте Ли (Бельгия) — 68. Паулина Фиалкова (Словакия) — 65. Лу Жанмонно (Франция) – 64. Осеан Мишелон (Франция) — 61.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан победу в масс-старте одержала немка Селина Гротиан. Второй стала её соотечественница Франциска Пройс.