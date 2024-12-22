«Вы этого не ожидали! Но только я верил в победу». Тарьей Бё — о триумфе в масс-старте

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция).

«Вы этого не ожидали! Но только я верил в победу. Я снова набрал ход», — сказал Бё в эфире телеканала TV2.

Отметим, что для старшего Бё эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.

Вторым в масс-старте финишировал представитель Германии Данило Ритмюллер, ставший единственным биатлонистом, не представляющим Норвегию в топ-6.