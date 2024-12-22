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«Вы этого не ожидали! Но только я верил в победу». Тарьей Бё — о триумфе в масс-старте

«Вы этого не ожидали! Но только я верил в победу». Тарьей Бё — о триумфе в масс-старте
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Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
37:20.8
2
Данило Ритмюллер
Германия
+4.0
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+9.7

«Вы этого не ожидали! Но только я верил в победу. Я снова набрал ход», — сказал Бё в эфире телеканала TV2.

Отметим, что для старшего Бё эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.

Вторым в масс-старте финишировал представитель Германии Данило Ритмюллер, ставший единственным биатлонистом, не представляющим Норвегию в топ-6.

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