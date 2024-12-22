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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после бронзы в масс-старте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В его активе 569 очков.

Второе место занимает норвежец Стурла Холм Легрейд с результатом 454 очка. Тройку лидеров замыкает француз Эмильен Жаклен (373).

Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 569 очков.
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 454.
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 373.
  4. Эрик Перро (Франция) – 368.
  5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 354.
  6. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 310.
  7. Филипп Наврат (Германия) – 292.
  8. Фабьен Клод (Франция) – 260.
  9. Мартин Улдаль (Норвегия) — 251.
  10. Кентен Фийон Майе (Франция) — 233.
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