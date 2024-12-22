Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после бронзы в масс-старте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В его активе 569 очков.

Второе место занимает норвежец Стурла Холм Легрейд с результатом 454 очка. Тройку лидеров замыкает француз Эмильен Жаклен (373).

Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Йоханнес Бё (Норвегия) — 569 очков. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 454. Эмильен Жаклен (Франция) — 373. Эрик Перро (Франция) – 368. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 354. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 310. Филипп Наврат (Германия) – 292. Фабьен Клод (Франция) – 260. Мартин Улдаль (Норвегия) — 251. Кентен Фийон Майе (Франция) — 233.