Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после бронзы в масс-старте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). В его активе 569 очков.
Второе место занимает норвежец Стурла Холм Легрейд с результатом 454 очка. Тройку лидеров замыкает француз Эмильен Жаклен (373).
Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 569 очков.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 454.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 373.
- Эрик Перро (Франция) – 368.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 354.
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 310.
- Филипп Наврат (Германия) – 292.
- Фабьен Клод (Франция) – 260.
- Мартин Улдаль (Норвегия) — 251.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 233.
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