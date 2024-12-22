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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Эберг — вторая, Жанмонно — третья

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Эберг — вторая, Жанмонно — третья
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В её активе 565 очков.

Второе место занимает шведская спортсменка Эльвира Эберг с результатом 371. Тройку сильнейших замыкает француженка Лу Жанмонно (352).

Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 565 очков.
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — 371.
  3. Лу Жанмонно (Франция) — 352.
  4. Жулия Симон (Франция) – 315.
  5. Ванесса Фойгт (Германия) — 307.
  6. Суви Минккинен (Финляндия) — 285.
  7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 268.
  8. Жанна Ришар (Франция) — 260.
  9. Элла Хальварссон (Швеция) — 250.
  10. Селина Гротиан (Германия) – 235.
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