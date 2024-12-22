Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Эберг — вторая, Жанмонно — третья

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В её активе 565 очков.

Второе место занимает шведская спортсменка Эльвира Эберг с результатом 371. Тройку сильнейших замыкает француженка Лу Жанмонно (352).

Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: