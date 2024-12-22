Кубок мира по биатлону — 2024/2025: результаты третьего этапа, календарь соревнований
Сегодня, 22 декабря, завершился третий этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Ле Гран-Борнан (Франция). Результаты этапа:
Мужчины. 10 км Спринт
- Мартин Улдаль (Норвегия) — 23.13,5 (0 промахов)
- Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание +1,4 (1)
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) +10,8 (1)
Женщины. 7,5 км Спринт
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 21.19,2 (1 промах)
- Франциска Пройс (Германия) — отставание +1,4 (0)
- Анамария Лампич (Словения) +13,7 (2)
Мужчины. 12,5 км Гонка преследования
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.25,4 (1 промах)
- Эрик Перро (Франция) — отставание +27,6 (0)
- Эмильен Жаклен (Франция) +47,5 (2)
Женщины. 10 км Гонка преследования
- Франциска Пройс (Германия) — 29.09,9 (1 промах)
- Жулия Симон (Франция) — отставание +27,3 (2)
- Ванесса Фойгт (Германия) +44,3 (0)
Мужчины. 15 км Масс-старт
- Тарьей Бё (Норвегия) — 27.20,8 (1 промах)
- Данило Ритмюллер (Германия) — отставание +4,0 (1)
- Йоханнес Бё (Норвегия) +9,7 (3)
Женщины. 12,5 км Масс-старт
- Селина Гротиан (Германия) — 38.35,4 (1 промах)
- Франциска Пройс (Германия) — отставание +12,7 (0)
- Паулина Фиалкова (Словакия) +35,4 (3)
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