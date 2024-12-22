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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: результаты третьего этапа, календарь соревнований

Кубок мира по биатлону — 2024/2025: результаты третьего этапа, календарь соревнований
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Сегодня, 22 декабря, завершился третий этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этапа.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Ле Гран-Борнан (Франция). Результаты этапа:

Мужчины. 10 км Спринт

  1. Мартин Улдаль (Норвегия) — 23.13,5 (0 промахов)
  2. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание +1,4 (1)
  3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +10,8 (1)

Женщины. 7,5 км Спринт

  1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 21.19,2 (1 промах)
  2. Франциска Пройс (Германия) — отставание +1,4 (0)
  3. Анамария Лампич (Словения) +13,7 (2)

Мужчины. 12,5 км Гонка преследования

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.25,4 (1 промах)
  2. Эрик Перро (Франция) — отставание +27,6 (0)
  3. Эмильен Жаклен (Франция) +47,5 (2)

Женщины. 10 км Гонка преследования

  1. Франциска Пройс (Германия) — 29.09,9 (1 промах)
  2. Жулия Симон (Франция) — отставание +27,3 (2)
  3. Ванесса Фойгт (Германия) +44,3 (0)

Мужчины. 15 км Масс-старт

  1. Тарьей Бё (Норвегия) — 27.20,8 (1 промах)
  2. Данило Ритмюллер (Германия) — отставание +4,0 (1)
  3. Йоханнес Бё (Норвегия) +9,7 (3)

Женщины. 12,5 км Масс-старт

  1. Селина Гротиан (Германия) — 38.35,4 (1 промах)
  2. Франциска Пройс (Германия) — отставание +12,7 (0)
  3. Паулина Фиалкова (Словакия) +35,4 (3)
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