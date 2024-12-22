«Вечная молодость». Мартен Фуркад поделился фото с Уле-Эйнаром Бьорндаленом

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад в социальных сетях поделился фото с восьмикратным олимпийским чемпионом, 20-кратным чемпионом мира, легендарным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Фото: Из личного архива Мартена Фуркада

«Вечная молодость», — подписал снимок Фуркад и добавил смеющийся до слёз эмодзи.

Мартен Фуркад – рекордсмен Франции по количеству золотых медалей как на зимних, так и на летних Олимпийских играх. Он является одним из самых успешных биатлонистов в истории. В 2020 году Фуркад объявил о завершении карьеры.

Уле-Эйнар Бьорндален самый титулованный биатлонист в истории. На этапах Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам на его счету 96 личных побед (95 и 1 соответственно), а всего он имеет 137 побед вместе с командными дисциплинами (136 и 1 соответственно).