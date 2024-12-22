Йоханнес Бё назвал этап КМ в Ле Гран-Борнан своим любимым, Фуркад отреагировал

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад отреагировал на пост в социальных сетях пятикратного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, который посвящён этапу Кубка мира в Ле Гран-Борнан (Франция).

«Это официально: Ле Гран-Борнан для меня — №1 в календаре Кубка мира. Спасибо, что подарили нам лучшие впечатления от биатлона на дистанции и за её пределами», — написал Бё в социальных сетях.

«Не могу не гордиться тем, что слушаю это от тебя», — отреагировал Фуркад.

Напомним, на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Гран-Борнан Йоханнес Бё завоевал серебряную медаль в спринте, золотую в гонке преследования и бронзу в масс-старте.