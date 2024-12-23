Ингрид Тандреволд перенесла операцию на сердце

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прошла процедуру абляции, с помощью которой лечат аритмию.

«Вполне возможно, что я могла бы выступать и в Хохфильцене, и в Ле Гран-Борнан, ничего не замечая, потому что, за исключением Контиолахти, такого не случалось со времён Олимпиады 2022 года. Но сейчас у меня была возможность для операции. Решила ею воспользоваться.

Важно подчеркнуть, что это совершенно не похоже, например, на фибрилляцию предсердий, которая является другой формой нарушения сердечного ритма с совершенно другими причинами, последствиями и лечением. Эпизоды, которые пережила с аномально высоким сердечным ритмом, были неприятными, но, конечно, я бы никогда не стала заниматься лыжными гонками, если бы это было опасно для меня. Да и мне бы не разрешили.

Теперь мне просто нужно снова взяться за дело и постепенно наращивать тренировки. Тогда, думаю, смогу вернуться в Кубок мира довольно быстро в новом году. Но пока рано говорить о том, попаду ли я в Оберхоф», — приводит слова Тандреволд официальный сайт союза биатлонистов Норвегии.

Напомним, Тандреволд снялась с масс-старта на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Контиолахти (Финляндия) и полностью пропустила второй и третий этапы в Хохфильцене (Австрия) и Ле Гран-Борнан (Франция) из-за проблем с сердцем.