Йоханнес Бё оценил победу своего брата Тарьея в масс-старте Кубка мира — 2024/2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на победу своего брата Тарьея в масс-старте на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция). Сам Бё-младший стал бронзовым призёром 15-километровой гонки с общим стартом.

«Я воодушевлён по двум поводам. Во-первых, приближаются праздники. Во-вторых, мой брат добился больших успехов в сегодняшней гонке. В последние дни ему было тяжело. Он должен был обеспечить себе место на следующих этапах Кубка и чемпионате мира», — приводит слова Бё Nordic Magazine.

Отметим, что для старшего Бё эта гонка была первой на этапе в Анси. Он не смог выдержать конкуренцию в составе сборной Норвегии за место в спринте и, соответственно, не бежал пасьют.

Вторым в масс-старте финишировал представитель Германии Данило Ритмюллер, ставший единственным биатлонистом, не представляющим Норвегию в топ-6.