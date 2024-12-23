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«Второго места было бы достаточно для меня». Гротиан — о победе в масс-старте на КМ

«Второго места было бы достаточно для меня». Гротиан — о победе в масс-старте на КМ
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Немецкая биатлонистка Селина Гротиан прокомментировала победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Селина Гротиан
Германия
38:35.4
2
Франциска Пройс
Германия
+12.7
3
Паулина Фиалкова
Словакия
+35.4

«Честно говоря, не могу в это поверить! Это так безумно, это не укладывается у меня в голове… Не могу в это поверить. Думала, что могу доехать спокойно. Второго места было бы достаточно для меня. Очень устала после трёх недель. Но потом подумала, что нахожусь в хорошей форме в последних двух гонках, и что, возможно, смогу догнать Франци», — приводит слова Гротиан официальный сайт IBU.

Напомним, Селина Гротиан преодолела дистанцию за 38.35,4, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второй стала её соотечественница Франциска Пройс, отстав на 12,7 секунды и не допустив ни одной осечки. Тройку сильнейших замкнула Паулина Фиалкова из Словакии (+35,4).

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