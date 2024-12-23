«Второго места было бы достаточно для меня». Гротиан — о победе в масс-старте на КМ

Немецкая биатлонистка Селина Гротиан прокомментировала победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция).
«Честно говоря, не могу в это поверить! Это так безумно, это не укладывается у меня в голове… Не могу в это поверить. Думала, что могу доехать спокойно. Второго места было бы достаточно для меня. Очень устала после трёх недель. Но потом подумала, что нахожусь в хорошей форме в последних двух гонках, и что, возможно, смогу догнать Франци», — приводит слова Гротиан официальный сайт IBU.
Напомним, Селина Гротиан преодолела дистанцию за 38.35,4, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второй стала её соотечественница Франциска Пройс, отстав на 12,7 секунды и не допустив ни одной осечки. Тройку сильнейших замкнула Паулина Фиалкова из Словакии (+35,4).
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