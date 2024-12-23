«Ниже тех, на которые рассчитывал». Фийон Майе — о результатах КМ в Ле Гран-Борнан

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе подвёл итоги третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходил в Ле Гран-Борнан (Франция).

«На лёжке есть три ошибки, и их сложно анализировать. Это сложно, потому что не понимаю проблемы. Работать над чем-то, в чём мы не уверены, непросто. Это была сложная неделя с точки зрения стрельбы. С физической точки зрения было несколько интересных моментов, и мне понравилось гоняться здесь. Это то, что заставляет меня улыбаться, потому что результаты оказались гораздо ниже тех, на которые рассчитывал. Мы едем домой на две недели, чтобы немного восстановить силы. За всю свою карьеру иногда бывал более измотанным в декабре. Хочу поскорее вернуться к тренировкам и найти решение проблемы со стрельбой, которая, похоже, не за горами. Сложность в том, что, когда мы тренируемся, мы не находимся в тех же условиях, что и в гонках», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

Напомним, в спринте Фийон Майе занял 10-е место, в гонке преследования — 24-е, а в масс-старте 18-е.