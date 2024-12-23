«Сделала себе второй лучший подарок на Рождество». Фиалкова — о бронзе в масс-старте

Биатлонистка из Словакии Паулина Фиалкова высказалась о бронзе в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходила в Ле Гран-Борнан (Франция).

«Очень эмоционально. Сделала себе второй лучший подарок на Рождество после моей дочери в прошлом году… Как только увидела, что занимаю пятое место после последней стрельбы, всё стало возможным… У меня осталось немного сил, и я сделала это на финише!» — приводит слова Фиалковой официальный сайт IBU.

Напомним, Паулина Фиалкова заняла третье место, отстав от лидера на 35,4 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Победительницей гонки стала немка Селина Гротиан.