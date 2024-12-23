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«Сделала себе второй лучший подарок на Рождество». Фиалкова — о бронзе в масс-старте

«Сделала себе второй лучший подарок на Рождество». Фиалкова — о бронзе в масс-старте
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Биатлонистка из Словакии Паулина Фиалкова высказалась о бронзе в масс-старте на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходила в Ле Гран-Борнан (Франция).

«Очень эмоционально. Сделала себе второй лучший подарок на Рождество после моей дочери в прошлом году… Как только увидела, что занимаю пятое место после последней стрельбы, всё стало возможным… У меня осталось немного сил, и я сделала это на финише!» — приводит слова Фиалковой официальный сайт IBU.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Селина Гротиан
Германия
38:35.4
2
Франциска Пройс
Германия
+12.7
3
Паулина Фиалкова
Словакия
+35.4

Напомним, Паулина Фиалкова заняла третье место, отстав от лидера на 35,4 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Победительницей гонки стала немка Селина Гротиан.

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