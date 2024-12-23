Кристиансен может быть исключён из основной сборной Норвегии из-за плохих результатов

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен может потерять место в основной сборной Норвегии по биатлону из-за неудовлетворительных результатов. В последней гонке 2024 года, в масс-старте на этапе Кубка мира в Ле-Гран Борнан (Франция), он занял 25-е место.

«В каком-то смысле это было худшее, что могло со мной случиться, если говорить о шансах на поездку в Оберхоф (четвёртый этап Кубка мира. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Кристиансена Nordic Magazine.

Отмечается, что Кристиансен может пропустить не только этап в Оберхофе, но и спринт на пятом этапе КМ в Рупольдинге, где может выступить в масс-старте.