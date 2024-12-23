«Приехал сюда проявить себя с лучшей стороны». Перро — об итогах этапа КМ в Ле Гран-Борнан

Французский биатлонист Эрик Перро подвёл итоги третьего этапа Кубка мира — 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция), где он занял вторе место в гонке преследования.

«Отличительный нагрудник — это нечто, и мне посчастливилось носить два в начале сезона. Это был мой первый раз в красном, и это нечто особенное. Это заставляет тебя хотеть носить его снова! Теперь нам придётся бороться изо всех сил. Очень хорошо! Очень хотел преуспеть в этом испытании — провести гонку перед публикой Гран-Борнан. Это то, чего мне не хватало, и я приехал сюда с клыками, чтобы проявить себя с лучшей стороны, и, думаю, мне это удалось.

Что касается лыж, то, возможно, мне немного не хватило их в выходные в целом, как и в начале сезона. Несмотря на это, мне удалось показать несколько великолепных результатов в стрельбе, а биатлон — это сочетание этих двух видов спорта, так что, возможно, мне удалось компенсировать этот небольшой недостаток на лыжах очень хорошими результатами в стрельбе. Всё это в сумме даёт очень хороший результат», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

Напомним, в Ле Гран-Борнан в спринте Перро занял седьмое место, в масс-старте — 11-е.